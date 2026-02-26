Manca ormai pochissimi giorni alla super sfida tra Roma e Juventus: ecco le ultime in vista del match dell’Olimpico.

Domenica 1 marzo, alle ore 20:45, Roma e Juventus si affrontano nel big match della ventisettesima giornata di Serie A. Un vero e proprio spareggio Champions League: i giallorossi sono al momento terzi in classifica a quota 50 punti (gli stessi del Napoli di Conte), mentre la Juve insegue al quinto posto con 46 punti. I presupposti per assistere a una partita scoppiettante, insomma, ci sono tutti.

Intanto, c’è da registrare una pesantissima tegola in casa Roma in vista del rush finale in campionato ed Europa League. Evan Ferguson – secondo l’edizione di oggi del ‘Corriere della Sera’ – ha rimediato un brutto infortunio alla caviglia e le sue condizioni continuano a preoccupare, visto che l’irlandese indossa un vistoso tutore e si muove con le stampelle.

Nei prossimi giorni, Ferguson si sottoporrà a un nuovo consulto medico ma le possibilità di un intervento chirurgico stanno sensibilmente aumentando. In caso di operazione, la stagione del calciatore di proprietà del Brighton si chiuderebbe in anticipo: una mazzata devastante per Gian Piero Gasperini e per tutti i sostenitori della Roma.