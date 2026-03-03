Le decisioni del Giudice sportivo in merito alla 27esima giornata di Serie A

Roma-Juve e non solo, sono arrivate le decisioni ufficiali del Giudice sportivo in merito alla 27esima giornata di Serie A conclusasi ieri con i posticipi del lunedì Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina.

Partiamo proprio da Roma-Juve, sfida andata in scena domenica sera all’Olimpico e terminata con un pirotecnico 3-3. Il Giudice ha inflitto una ammenda ai tifosi giallorossi per il coro contro Luciano Spalletti e il lancio di un fumogeno in campo.

Nel dettaglio, ammenda di 6mila euro “per avere suoi sostenitori, al 57° del secondo tempo, rivolto un coro offensivo all’allenatore della squadra avversaria; per avere inoltre, al 40° del primo tempo, lanciato un fumogeno nel recinto di giuoco; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) CGS”.

Il Giudice sportivo ha poi squalificato per un turno il brasiliano Wesley, autore del momentaneo 1-0. Il laterale era diffidato ed è stato ammonito. Andando oltre Roma-Juve, una giornata di stop è stata inflitta ad altri cinque calciatori: Andrea Pinamonti (Sassuolo), Remo Freuler (Bologna), Filippo Terracciano (Cremonese), Fabiano Parisi (Fiorentina) e Lautaro Valenti (Parma).

Una giornata di sospensione pure per due preparatori, Stefano Firicano del Bologna ed Emanuele Mancini del Genoa. Il primo “per aver contestato platealmente una decisione arbitrale”, il secondo poiché ha “rivolto espressioni offensive ad un calciatore della squadra avversaria”.