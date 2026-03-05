Roma, ansia Dybala: l’argentino si ferma di nuovo, che tegola

Non arrivano buone notizie per la Roma con Paulo Dybala che si è fermato ancora una volta nell’allenamento mattutino.

L’attaccante, stando a quanto riportato da Il Tempo, dopo pochi minuti che era sceso in campo ha sentito dolore al ginocchio e si è dovuto fermare nuovamente. A questo punto appare molto difficile che sia presente in occasione della partita che i giallorossi dovranno disputare a Genova contro il Genoa di De Rossi, così come c’è preoccupazione per l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna.

Momento non semplice per l’argentino che vuole provare a dare il suo contributo alla Roma in questo finale di stagione ricco di impegni, prima del possibile addio in estate con la punta ex Juventus che ha il contratto in scadenza a giugno di quest’anno.