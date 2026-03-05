Atalanta
Roma, ansia Dybala: l’argentino si ferma di nuovo, che tegola

Non arrivano buone notizie per la Roma con Paulo Dybala che si è fermato ancora una volta nell’allenamento mattutino.

Paulo Dybala
Nuovo ko per Dybala: Roma in ansia (Ansa Foto) – calciomercato.it

L’attaccante, stando a quanto riportato da Il Tempo, dopo pochi minuti che era sceso in campo ha sentito dolore al ginocchio e si è dovuto fermare nuovamente. A questo punto appare molto difficile che sia presente in occasione della partita che i giallorossi dovranno disputare a Genova contro il Genoa di De Rossi, così come c’è preoccupazione per l’andata degli ottavi di Europa League contro il Bologna.

Momento non semplice per l’argentino che vuole provare a dare il suo contributo alla Roma in questo finale di stagione ricco di impegni, prima del possibile addio in estate con la punta ex Juventus che ha il contratto in scadenza a giugno di quest’anno.

/7
1538

FAI IL QUIZ: SOLO PER VERI APPASSIONATI

Serie A, Nazionale e leggende: il quiz per veri intenditori

1 / 7

Qual è il portiere che detiene il record di imbattibilità con 974 minuti?

2 / 7

Quale squadra italiana ha vinto più Supercoppe Italiane?

3 / 7

Chi è il più giovane esordiente nella storia della Nazionale italiana?

4 / 7

Quale di questi calciatori ha vinto il Pallone d’Oro?

5 / 7

Qual è il miglior marcatore della storia del Napoli?

6 / 7

Qual è il calciatore che ha segnato più reti con la sua Nazionale?

7 / 7

Qual è il calciatore che ha più presenze nella storia del Milan con 901?

Il tuo punteggio è

Il punteggio medio è 12%

Facebook
0%

Valuta questo quiz.

Scrivi una recensione se vuoi altri quiz di questo genere!

Vedi recensione

