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Milan forte su Cambiaso, la posizione della Juve: cosa sta succedendo

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Novità importantissime sul futuro del laterale della Juventus e della Nazionale italiana: ne vedremo delle belle in estate. 

In questa stagione ha alternato prestazioni positive ad altre meno esaltanti, ma Andrea Cambiaso rimane un punto fermo della Juventus e di Luciano Spalletti. In ogni caso, il futuro del laterale originario di Genova potrebbe riservare grandi colpi di scena nonostante il contratto con la Vecchia Signora fino al 30 giugno 2029.

Berardi contro Cambiaso: le pagelle di Juventus-Sassuolo
Cambiaso (Ansa) – Calciomercato.it

Cambiaso, infatti, piace tantissimo al Milan in vista del prossimo anno: lo riferisce in queste ore il “QS”, secondo cui l’allenatore Max Allegri farebbe carte false pur di allenarlo in rossonero e di farne il titolare della fascia sinistra del Milan.

La Juve difficilmente lo cederà a una rivale storica come il club rossonero, ma le cose potrebbero cambiare in caso di offerta importante. La domanda, a questo punto, sorge spontanea: dove giocherà nella prossima stagione Cambiaso? Ancora nella Juventus o si trasferirà davvero al Milan?

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