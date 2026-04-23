“Con quattro titoli ha il pedigree per giustificare l’inclusione”

Per il ripescaggio dell’Italia al Mondiale è sceso in campo nientemeno che Paolo Zampolli, il discusso inviato speciale di Trump in Europa.

“Confermo di aver suggerito a Trump e al presidente FIFA Gianni Infantino che l’Italia sostituisca l’Iran al Mondiale – ha svelato Zampolli nell’intervista al ‘Financial Times’ – Sono italiano di nascita e sarebbe un sogno vedere gli azzurri in un torneo ospitato dagli USA. Con quattro titoli – sottolinea – hanno il pedigree per giustificare l’inclusione“.

Se l’Iran decidesse di non partecipare a causa della guerra scoppiata proprio contro gli Stati Uniti (e Israele), il suo posto dovrebbe essere preso dagli Emirati Arabi Uniti, la prima squadra non qualificata della confederazione asiatica. Perlomeno in teoria, perché in tal senso sarà decisivo il parere del Presidente Infantino e del Consiglio FIFA in base al Regolamento 6.7.