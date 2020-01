Napoli-Fiorentina 0-2, disfatta azzurra: Chiesa e Vlahovic affossano Gattuso

NAPOLI FIORENTINA CHIESA VLAHOVIC GATTUSO / Prosegue l'astinenza casalinga del Napoli. Gli azzurri non vincono al San Paolo dal 2-0 contro il Verona dello scorso 19 ottobre. Una striscia che si allunga visto che anche la Fiorentina è riuscita ad espugnare la casa dei partenopei con una vittoria per 0-2 ottenuta con un gol per tempo. Ad aprire le marcature è Federico Chiesa, ben servito in area da Benassi dopo una bell'azione da parte degli uomini di Iachini al 26'. Pochi minuti dopo Cutrone trova il raddoppio, ma la rete viene giustamente annullata per fuorigioco.

Poco prima della fine del primo tempo,, ben imbeccato da Fabian, si divora clamorosamente il pari. Nella ripresa il Napoli prova a riaprirla con Insigne, ma il suo tiro finisce sul palo. Gli azzurri appaiono però confusionari e le speranze di rimonta vengono spente dal gol di, subentrato a Cutrone, al 74', con un gran sinistro a giro. Iachini resta imbattuto nella sua avventura viola,invece continua a non vincere.

Marcatori:

Napoli-Fiorentina 0-2: Chiesa al 26', Vlahovic al 74'

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 48; Inter 46; Lazio 45; Atalanta e Roma 35; Cagliari 29; Parma 28; Torino* 27; Verona** e Milan 25; Napoli*, Fiorentina* e Udinese 24; Bologna 23; Sassuolo* 22; Sampdoria* 19; Lecce 15; Genoa e Brescia 14; Spal 12.

*una gara in più

**una gara in meno