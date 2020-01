Calciomercato Roma, Fonseca allo scoperto: "Volevo Politano!"

CALCIOMERCATO ROMA POLITANO / Paulo Fonseca, tecnico della Roma, non ha nascosto in conferenza stampa alla vigilia della sfida al Genoa, la sua delusione per il mancato scambio Politano-Spinazzola. Queste le considerazioni del tecnico sull'accaduto: "Sono preoccupato, a sinistra abbiamo solo Kluivert, Under a destra e al centro Pellegrini. Lavoriamo con Petrachi e Fienga per trovare un esterno offensivo". I

l portoghese ha aggiunto: "Non conosco i dettagli di quanto accaduto con l'Inter, ma mi fido delle scelte della società.

È vero, volevo Politano, ma c'è completa fiducia nei confronti di Petrachi e Fienga".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Roma | Le ultime di CM.IT sull'affare Shaqiri

Calciomercato Roma, sul difensore anche la Fiorentina