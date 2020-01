CALCIOMERCATO NAPOLI HYSAJ RINNOVO / Elseid Hysaj è stato un vero e proprio separato in casa per quasi tutta la prima metà di stagione salvo ritrovare spazio con Gattuso, complici i tanti problemi fisici dei colleghi di reparto. L'albanese era in procinto di partire la scorsa estate ma l'affare non è mai andato in porto.

Per non rischiare di perderlo a zero il prossimo anno, il Napoli potrebbe pensare al rinnovo. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

Proprio dell'eventuale prolungamento ha parlato Mario Giuffredi, agente Hysaj, ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo': "Ne stiamo parlando, ma Hysaj tra un anno sarà un giocatore libero. So che Gattuso lo stima tantissimo, nelle loro riunioni ha spesso detto che trovare un giocatore di 25 anni con l'esperienza di Hysaj, forte quanto lui, non è semplice e perderlo a zero sarebbe stupido. I presupposti per Hysaj sono quelli di venderlo per bene. A Napoli sono in sofferenza perché il progetto era quello di prendere Di Lorenzo per far andare via Hysaj".

