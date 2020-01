CALCIOMERCATO MILAN SUSO UNDER / Il Milan molto attivo sul mercato sia in entrata che in uscita. Ricardo Rodriguez è pronto a lasciare Milanello, con il Fenerbahce che potrebbe chiudere nelle prossime ore l'ingaggio del laterale elvetico, ormai all'ombra di Theo Hernandez nello scacchiere rossonero.Tutte le news di calciomercatoe non solo: Clicca Qui!

Calciomercato Milan, carta Suso per Under: le condizioni

Maldini e Boban valutano in mediana la possibile cessione di Biglia, che sarebbe finito nei radar soprattutto del Celta Vigo.

Resta molto difficile uno scambio con l'tra, con l'uruguaiano che piace all'Everton di Ancelotti e alla. Per l'attacco la tentazione della dirigenza di Via Aldo Rossi è, in picchiata nelle gerarchie di Fonseca alla. Il Milan potrebbe inserire nell'operazione, anche se tutto dipende dall'operazione Politano-Spinazzola: in alternativa - scrive 'Tuttosport' - il club meneghino potrebbe mettere sul piatto un prestito con obbligo di riscatto. Per la difesa, infine, si valuterebbe un profilo giovane e di prospettiva comedelin aggiunta a Kjaer.

