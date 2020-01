CALCIOMERCATO JUVENTUS RUGANI EMRE CAN BERNARDESCHI / La Coppa Italia per rilanciarsi. E' l'obiettivo di Rugani, Emre Can e Bernardeschi, tra i meno utilizzati della Juventus in questa prima parte di stagione. A causa delle tante assenze, alcune polemiche e prestazioni opache, i tre calciatori sono ormai da tempo al centro di svariate indiscrezioni di calciomercato.

Così, in vista della seconda e decisiva parte di stagione, stasera contro l'avranno l'occasione rara di dimostrare dal primo minuto il loro valore e rilanciarsi nelle gerarchie del tecnico: clicca qui per restare aggiornato.

I tre calciatori oggi potrebbero giocare da titolari negli ottavi di finale di Coppa Italia. In porta dovrebbe trovare spazio Buffon, con Danilo, Rugani, de Ligt e Alex Sandro in difesa. A centrocampo, invece, spazio per Bentancur, Emre Can e Bernardeschi (nel ruolo di mezzala), mentre in attacco ci sarà spazio per l'estro di Dybala, la velocità di Douglas Costa e la concretezza di Higuain. Sarri, così come la dirigenza bianconera, attenderanno quindi segnali importanti dai giocatori finora utilizzati di meno.

