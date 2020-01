CALCIOMERCATO MILAN RODRIGUEZ / AGGIORNAMENTO ORE 21.30 - Terminato il summit, Fossen e Di Domenico hanno lasciato la sede. Dopo poco, anche il dirigente milanista Paolo Maldini si è avviato verso l'uscita.

ORE 21.20 - Incontro terminato tra le parti: in sede presenti Peter Fossen, rappresentante del PSV e Di Domenico, agente del calciatore.

Ricardo Rodriguez si appresta a lasciare il Milan.

Il terzino, chiuso dae relegato in panchina, è pronto per una nuova esperienza, che dovrebbe essere in. A Casaè in corso l’incontro tra la dirigenza rossonera i rappresentanti del, intenzionati ad acquistare lo svizzero, e l’agente del calciatore. I rossoneri, infatti, lasceranno partire il calciatore solo a titolo definitivo. Ore calde, dunque, per l’addio ai milanesi di Ricardo Rodriguez: clicca qui per restare aggiornato.

