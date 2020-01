CALCIOMERCATO ATALANTA MILAN UFFICIALE CALDARA / Mattia Caldara torna ufficialmente all'Atalanta. Il club bergamasco ha annunciato il ritorno del difensore, proveniente dal Milan, attraverso un comunicato ufficiale apparso sul proprio sito. Confermata la formula del trasferimento: prestito per 18 mesi con diritto di riscatto in favore del club nerazzurro.

Per il difensore classe 1994 si tratta di un ritorno a casa, lui che è cresciuto nel settore giovanile degli orobici.

