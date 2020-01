Lazio, Immobile: "Complimenti al Napoli, ma se vinciamo sempre…"

LAZIO IMMOBILE NAPOLI / Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha commentato la vittoria sul Napoli ai microfoni di ‘Sky Sport’: "Devo fare i complimenti al Napoli per la gara che ha fatto, il pareggio era il risultato più giusto ma se riusciamo a vincere sempre a tempo scaduto c'è un motivo”.

RECORD - “C'è scattato qualcosa in testa, dobbiamo continuare così, con questa voglia”.

OBIETTIVO - “Scudetto? L'obiettivo è continuare a crescere, si stanno vedendo i risultati di un lavoro lungo quattro anni.

Non dobbiamo montarci la testa, abbiamo vinto due gare senza giocare benissimo, ma quando non c'è il gioco magari ci arrivi con altri mezz”i.

GOL - “Non c'erano dubbi, Di Lorenzo ormai era in porta... (ride, ndr). Mi diverto, mi mettono tutti in condizione di far gol, siamo contenti”.

