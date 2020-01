PAGELLE CAGLIARI MILAN / Il Milan svolta con Leao-Ibrahimovic. I rossoneri tornano alla vittoria, in trasferta contro il Cagliari, e ritrovano i gol degli attaccanti. Bene come sempre TheoHernandez, male JoaoPedro e Nainggolan. Ecco i voti:



CAGLIARI

Olsen 6 - Una buonissima parata su colpo di testa di Ibra, forse avrebbe potuto fare di più proprio sul gol dello svedese

Faragò 5,5 - Dalle sue parti passa il treno Theo, difficile contrastarlo

Klavan 5,5 - C'è anche la sua responsabilità in occasione dei due gol subiti

Pisacane 5,5 - Non è facile avere a che fare con Ibrahimovic, non riesce a strappare la sufficienza

Pellegrini 6 - Sfonda parecchio sulla fascia, provandoci fino all'ultimo

Nandez 6 - Va vicinissimo ad un eurogol ma Donnarumma si salva. Più falloso del solito

dal 75' Ionita s.v.

Cigarini 5,5 - Prova a far girare la squadra con la sua classe ma rischia il rosso

Rog 5,5 - In calo rispetto alle ultime uscite, non incide come ci si aspetta dal 75' Castro s.v.

Nainggolan 5 - Prova incolore dell'ex Inter, continua il momento no del belga.

Joao Pedro 5 - Partita anonima del brasiliano mai pericoloso dalle parti di Donnarumma

Simeone 5,5 Fa quel che può in avanti, lotta ma è troppo isolato. Dal 69' Cerri 5,5 - Non riesce a dare una mano alla squadra, i suoi centimetri non si vedono.

Maran 5,5 - Fase complicata della stagione, il tecnico di Trento non riesce ad invertire la rotta e va ko per la quarta volta di fila

MILAN

Donnarumma 6,5 - Rimedia alla grande ad un suo errore salvando su Nandez, del resto solita partita attenta del numero 99

Calabria 6 - Meglio rispetto alle ultime prestazioni, soprattutto in fase difensiva.

Dal 72' Conti 6 - Torna in campo dopo l'incubo di Bergamo senza commettere errori.Musacchio 6 - Non ha problemi con il connazionale Simeone, prova concentrata per l'ex VillarrealRomagnoli 6,5 - Non soffre mai gli avversari, il Milan torna a non prendere gol anche grazie al suo capitanoHernandez 7 - Solito treno sulla fascia sinistra, sforna anche l'assist per Zlatan Ibrahimovic.Castillejo 6,5 - Ci mette lo zampino in occasione del gol di Leao, decisamente più incisivo rispetto al connazionale SusoKessie 5,5 - Appare in crescita ma è ancora il lontano parente di quello ammirato lo scorso anno con Gattuso, non strappa la sufficienza- Ha coraggio, rischiando spesso la giocata, ma fa diversi errori di impostazioneCalhanoglu 6 - Si rende protagonista con due interventi importanti in fase difensiva, in avanti incide poco - dal 64' Bonaventura 6 - Prova ordinata dell'italiano che fa tirare il fiato al turcoLeao 7 - Trova un gol con l'aiuto di una deviazione ma sprinta palla al piede come non si vedeva da tempo al Milan. Dall'89' Rebic s.v.- La forma non è ancora delle migliori ma si vede che è di un altro livello. Prima da titolare e primo gol!Pioli 6 - Cambia il Milan lasciando fuori pedine importanti come Paqueta, Piatek e Suso ma ha ragione grazie soprattutto ad Ibra.

Abisso 6 - Partita non molto complicata per il fischietto siciliano che gestisce bene i cartellini. A limite la scelta su Cigarini ma molto probabilmente giusta

TABELLINO

Cagliari-Milan 0-2

CAGLIARI (4-3-1-2): Olsen; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Cigarini, Rog; Nainggolan; Joao Pedro, Simeone. A disp.: Rafael, Walukiewicz, Birsa, Lykogiannis, Oliva, Ionita, Castro, Cerri, Ladinetti. All.: Maran.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Kessie, Bennacer, Çalhanoğlu; Leão, Ibrahimović. A disp.: A. Donnarumma, Reina, Conti, Gabbia, Bonaventura, Brescianini, Krunić, Paquetá, Piątek, Rebić, Suso. All.: Pioli.

Arbitro: Rosario Abisso di Palermo

Ammoniti: 26' Cigarini, 39' Nandez, 60' Pellegrini, 61 Bennacer (M)

Espulsi:

GOL: 46' Leao, 64' Ibrahimovic