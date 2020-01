Calciomercato Inter, Giroud a un passo: distanza minima

CALCIOMERCATO INTER GIROUD LAMPARD CHELSEA / L'Inter continua a lavorare per garantire ad Antonio Conte un'alternativa di livello in attacco. Dopo i rumors e i contatti dei mesi scorsi, sembra finalmente in dirittura d'arrivo l'operazione Olivier Giroud. Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', infatti, la distanza tra domanda e offerta si sarebbe assottigliata parecchio e lascia trasparire grande ottimismo. In questo momento, infatti, balla un solo milione tra la proposta nerazzurra (4 milioni più uno di bonus) e la richiesta del Chelsea (5 milioni, più uno di bonus).

Difficile che, di fronte a una differenza di appena un milione, il sodalizio milanese non accontenti il suo allenatore: Giroud è ormai un affare a un passo.

.