CALCIOMERCATO INTER ICARDI MILAN / La telenovela Icardi-Inter ha occupato per mesi le prime pagine di tutti i quotidiani sportivi di tutto il mondo. Dopo la fine burrascosa della sua avventura all'Inter, è tornato il sereno sull'attaccante argentino che ha ritrovato se stesso al Psg. Maurito ha ripreso a fare ciò che sa, ovvero parlare con i gol. 17 reti in 19 presenze totali con la maglia dei francesi, una media assolutamente super coronata dalla prima tripletta siglata mercoledì sera in coppa contro il Saint Etienne. Del suo rendimento sotto la Torre Eiffel sono tutti felici. L'Inter, che spera di monetizzare in estate dal riscatto del giocatore da parte dello stesso Psg e che ha trovato in Lukaku un più che degno sostituto.

Lo stesso Icardi e la sua signora, che si godono la nuova vita a Parigi

Calciomercato Inter, retroscena: niente Icardi-Milan, ecco il motivo

Ma Icardi sarebbe potuto essere protagonista in Serie A. La Juventus ci ha provato ma ha dovuto fare i conti con le resistenze dell'Inter, ma esisteva anche la possibilità concreta di vederlo dall'altra sponda del Naviglio con la maglia del Milan. Il giocatore sarebbe rimasto volentieri nel capoluogo lombardo e avrebbe accettato la destinazione, ma la trattativa non è mai realmente decollata. Stando a quanto appreso dalla redazione di Calciomercato.it, infatti, il Diavolo, infatti, non si è fatto avanti concretamente per il giocatore, non concretizzando così quello che sarebbe stato uno dei trasferimenti più discussi della storia del nostro campionato

