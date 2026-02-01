Atalanta
Colpo di scena Mateta-Milan: rischia di saltare tutto, i motivi

Sembra essersi complicata in maniera netta la trattativa tra il Crystal Palace e il Milan per Jean-Philippe Mateta, attaccante francese che appariva ad un passo dai rossoneri fino a poche ore fa.

Mateta
Milan, si complica Mateta per le visite mediche

Il calciatore ha sostenuto le visite mediche a Londra e, stando a quanto riferito da Sky, il Milan vorrebbe approfondire i discorsi per cercare di capire quelle che sono le condizioni del ginocchio della punta classe 1997.

Un medico del Milan volerà in Inghilterra e domani mattina ci saranno delle visite approfondite per cercare di capire quello che è lo stato del ginocchio del calciatore. Andranno capite le condizioni del giocatore che ha avuto un infortunio al ginocchio più di sei anni fa, nella seconda parte del 2019 quando era in forza al Metz.

