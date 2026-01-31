Atalanta
Ufficiale il rinnovo di Maignan col Milan: ha firmato fino al 2031

Ufficiale il rinnovo di Mike Maignan con il Milan. Il portiere francese ha deciso di legarsi alla formazione rossonera fino al giugno del 2031 con il club che ha messo a segno un colpo molto importante anche in ottica futura.

Maignan, ufficiale il rinnovo

Fino a qualche settimana fa il futuro di Mike Maignan al Milan appariva molto difficile da immaginare ma, a cavallo tra la fine del 2025 e l’inizio del 2026 sono arrivati i contatti decisivi tra le parti per chiudere l’affare.

Di seguito il comunicato del Milan: “AC Milan è lieto di annunciare il rinnovo del contratto di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031”. Un colpo fortemente voluto anche da Massimiliano Allegri che ha dato credibilità al progetto rossonero, con Mike Maignan che ha trovato un’ottima intesa con il preparatore dei portieri Claudio Filippi.

