Mateta al Milan, fase bollente: arriva l’indizio decisivo dal Crystal Palace

L’attaccante francese è pronto a trasferirsi in rossonero dopo essere stato in orbita Juventus e da Londra è arrivato un segnale fortissimo del club

Sono ore bollenti per il Milan. Come vi avevamo raccontato giorni fa Allegri ha chiesto a Tare altri due rinforzi, una punta e un difensore centrale. Al momento la pista che si è infiammata è quella che porta direttamente a Jean-Philippe Mateta, centravanti roccioso del Crystal Palace in scadenza di contratto che può muoversi in questa finestra invernale. Ci aveva provato in maniera importante la Juve, incassando il gradimento del giocatore ma non riuscendo però a trovare l’accordo con gli inglesi.

Una pista che è quindi sfumata in fretta per i bianconeri, ma il giocatore è rimasto sostanzialmente in uscita. C’è stato l’assalto del Nottingham Forest, ma ora a inserirsi prepotentemente è stato il Milan. Nella notte c’è stata un’accelerata importante, col giocatore l’intesa è stata ormai raggiunta e i rossoneri stanno cercando di arrivare a dama anche con il Crystal Palace. La trattativa era stata impostata intanto per l’estate, ma l’obiettivo ora è anticipare l’arrivo sotto la Madonnina del francese. E la strada sembra tracciata.

Non a caso, un indizio importantissimo si inserisce proprio in questo solco rossonero. Secondo Fabrizio Romano, infatti, Mateta non farà parte della lista dei convocati che sfiderà domenica in trasferta il Nottingham Forest. Un segnale importante di come una cessione sia davvero imminente per il calciatore. Poi il Milan farà altri eventuali ragionamenti su giocatori come Nkunku, che piace alla Roma.

