Nkunku-Roma, no del Milan: salta l’opzione per i giallorossi | CM

Il calciomercato invernale volge al termine e le società stanno cercando di trovare le occasioni giuste per rinforzare le proprie rose.

In casa Milan è arrivata la notizia di un accordo con Mateta del Crystal Palace, un’operazione che potrebbe dare l’ok alla partenza di Nkunku, finito nel mirino di diverse squadre, tra cui la Roma.

Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione, il futuro di Christopher Nkunku non sarà alla Roma. Sul calciatore resta forte l’interesse del Fenerbahce con il Milan che potrebbe chiudere una doppia operazione, facendo entrare in rosa Mateta e salutando Nkunku.

A Gasperini piace molto il calciatore dei rossoneri con il Milan che non vorrebbe andare a rinforzare una diretta concorrente per la qualificazione alla prossima Champions League. La Roma, in difficoltà per quello che riguarda il reparto offensivo, sta valutando delle piste per sistemare l’attacco ma l’operazione con il Milan appare molto difficile da concludere.

Il destino dell’ex giocatore del Lipsia dipenderà dalla trattativa con il Crystal Palace per Mateta. Se gli inglesi dovessero riuscire a chiudere per Strand Larsen, Mateta arriverebbe subito a Milanello dando l’ok alla partenza di Nkunku.