Via Nkunku e dentro Mateta, il Milan cambia in attacco sul gong

Il Milan torna a essere protagonista in sede di mercato con i rossoneri che, a sorpresa, sono a un passo dal chiudere un altro colpo per il proprio attacco con Jean-Philippe Mateta vicino al club meneghino.
Christopher Nkunku, finito da tempo nel mirino del Fenerbahce, potrebbe salutare la squadra rossonera nelle prossime ore con il Milan pronto a rientrare dell’investimento fatto durante la scorsa estate. Il club turco, con Domenico Tedesco in panchina che lo conosce bene, è pronto a chiudere l’affare durante le prossime ore mettendo a disposizione l’ex punta del Lipsia al suo allenatore.
Per quello che riguarda Mateta, il Milan avrebbe accelerato in maniera netta durante la nottata trovando di fatto un accordo con il Crystal Palace per il suo arrivo a disposizione di Massimiliano Allegri sulla base di 35 milioni di euro (la somma che dovrebbe giungere dalla partenza di Nkunku).
Per ufficializzare l’affare servirà prima l’acquisto di Strand Larsen (con un passato nelle giovanili del Milan) da parte del Crystal Palace che darà l’opportunità alla società britannica di dare l’ok alla partenza di Mateta.