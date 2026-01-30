Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Via Nkunku e dentro Mateta, il Milan cambia in attacco sul gong

Foto dell'autore

Il Milan torna a essere protagonista in sede di mercato con i rossoneri che, a sorpresa, sono a un passo dal chiudere un altro colpo per il proprio attacco con Jean-Philippe Mateta vicino al club meneghino.

Jean-Philippe Mateta
Il Milan si avvicina a Mateta (Ansa Foto) – calciomercato.it

Christopher Nkunku, finito da tempo nel mirino del Fenerbahce, potrebbe salutare la squadra rossonera nelle prossime ore con il Milan pronto a rientrare dell’investimento fatto durante la scorsa estate. Il club turco, con Domenico Tedesco in panchina che lo conosce bene, è pronto a chiudere l’affare durante le prossime ore mettendo a disposizione l’ex punta del Lipsia al suo allenatore.

Per quello che riguarda Mateta, il Milan avrebbe accelerato in maniera netta durante la nottata trovando di fatto un accordo con il Crystal Palace per il suo arrivo a disposizione di Massimiliano Allegri sulla base di 35 milioni di euro (la somma che dovrebbe giungere dalla partenza di Nkunku).

Per ufficializzare l’affare servirà prima l’acquisto di Strand Larsen (con un passato nelle giovanili del Milan) da parte del Crystal Palace che darà l’opportunità alla società britannica di dare l’ok alla partenza di Mateta.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie