Brutte notizie per il Milan: incontro con Goretzka, 20 milioni per averlo subito | CM

Il centrocampista del Bayern Monaco ha il contratto che scade il prossimo giugno

Il Milan vuole prendere Goretzka a costo zero, ma l’operazione si complica ulteriormente perchè sul tedesco è piombato l’Atletico Madrid. Come raccolto da Calciomercato.it, c’è stato un incontro tra il centrocampista in scadenza col Bayern e degli emissari del club spagnolo.

Il classe ’95 vorrebbe terminare la stagione in Germania, anche perché – specie in Bundesliga – sta giocando con una certa regolarità. Da parametro avrebbe poi la possibilità di strappare un ingaggio superiore, magari da quel Barcellona che già da diverse settimane è sulle sue tracce. In ogni caso l’Atletico sembra intenzionato a provarci sul serio per regalarlo subito a Simeone.

Mesi fa Goretzka è stato proposto a Juve e Inter, ma entrambe non hanno poi mosso passi concreti. Recenti, invece, gli accostamenti al Napoli, mentre un annetto fa si è mossa per lui la Roma.

Bayern, 20 milioni per Goretzka

Per il sì di Goretzka dipende ovviamente dall’offerta (da qui a giugno guadagnerà sui 4/4,5 milioni netti) che verrà messa sul tavolo, stesso discorso per il via libera dei bavaresi: come appreso ulteriormente da CM.IT, la richiesta del Bayern è sui 20 milioni di euro.

Parliamo di una cifra importante per un calciatore prendibile gratis, commissioni escluse, solo tra cinque mesi, che però dimostra come i teutonici non abbiano così tanta voglia, oltre che la necessità di privarsi del calciatore nel bel mezzo della stagione.

Goretzka non è un titolarissimo della squadra di Kompany, ma è una delle prime e più importanti alternative. Un giocatore esperto, un ‘senatore’ dello spogliatoio: quest’anno ha collezionato 28 presenze, per un totale di 1.355 minuti giocati che fa di lui il terzo centrocampista più impiegato della rosa dopo Kimmich e Pavlovic.