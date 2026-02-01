Atalanta
Lazio, saluta anche Vecino: va al Celta | CM

La Lazio saluta Matias Vecino con il centrocampista uruguaiano che passa al Celta Vigo. Un altro addio quindi per la Lazio che in questa sessione di calciomercato ha detto addio a diversi calciatori, da Guendouzi a Castellanos e potrebbe non essere finita qui.

Matias Vecino
Vecino saluta, va al Celta

Dopo le ore calde per quello che riguarda il futuro di Alessio Romagnoli, rimasto nella capitale dopo essere stato ad un passo dall’Al-Sadd allenato da Roberto Mancini, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Lazio ha chiuso per la cessione di Matias Vecino al Celta Vigo andando a cambiare ulteriormente il proprio organico.

Il giocatore sarà già nelle prossime ore in Spagna per mettersi a disposizione della sua nuova squadra.

