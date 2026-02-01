Lazio, saluta anche Vecino: va al Celta | CM

La Lazio saluta Matias Vecino con il centrocampista uruguaiano che passa al Celta Vigo. Un altro addio quindi per la Lazio che in questa sessione di calciomercato ha detto addio a diversi calciatori, da Guendouzi a Castellanos e potrebbe non essere finita qui.
Dopo le ore calde per quello che riguarda il futuro di Alessio Romagnoli, rimasto nella capitale dopo essere stato ad un passo dall’Al-Sadd allenato da Roberto Mancini, stando a quanto raccolto da Calciomercato.it, la Lazio ha chiuso per la cessione di Matias Vecino al Celta Vigo andando a cambiare ulteriormente il proprio organico.
Il giocatore sarà già nelle prossime ore in Spagna per mettersi a disposizione della sua nuova squadra.