Nelle ultime ore il nome di Mauro Icardi è stato accostato alla Juventus in maniera netta. Nel pre partita di Parma-Juventus, Giorgio Chiellini ha fatto il punto sul probabile nuovo attaccante bianconero, parlando di “suggestione” per quello che riguarda Icardi.
Al termine della partita vinta oggi dal Galatasaray contro il Kayserispor, l’ex attaccante dell’Inter è andato sotto la curva dei propri tifosi prendendosi prima l’abbraccio dei compagni e poi il saluto dei tifosi. Una scena che sa molto di addio per l’attaccante, divenuto un beniamino della squadra nel corso degli anni.
Immagini che fanno pensare ad un suo trasferimento nelle prossime ore con la Juventus che potrebbe essere in pole per il suo cartellino.
🟡🔴 Mauro Icardi, maç sonu üçlüsünün ardından formasını taraftarlara verdi!#GSvKAY #beINSPORTS pic.twitter.com/ntgV0hqNFO
— beIN SPORTS Türkiye (@beINSPORTS_TR) February 1, 2026
Luciano Spalletti conosce molto bene il classe 1993 avendolo avuto a disposizione durante l’avventura sulla panchina dell’Inter, non senza qualche scontro tra i due. Saranno quindi ore decisive per il futuro della punta che potrebbe, a sorpresa, tornare in Serie A.