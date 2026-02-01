Atalanta
Icardi-Juventus, l’attaccante saluta il pubblico del Galatasaray: svolta in arrivo

Nelle ultime ore il nome di Mauro Icardi è stato accostato alla Juventus in maniera netta. Nel pre partita di Parma-Juventus, Giorgio Chiellini ha fatto il punto sul probabile nuovo attaccante bianconero, parlando di “suggestione” per quello che riguarda Icardi.

Mauro Icardi
Icardi saluta i tifosi del Galatasaray (Ansa Foto) – calciomercato.it

Al termine della partita vinta oggi dal Galatasaray contro il Kayserispor, l’ex attaccante dell’Inter è andato sotto la curva dei propri tifosi prendendosi prima l’abbraccio dei compagni e poi il saluto dei tifosi. Una scena che sa molto di addio per l’attaccante, divenuto un beniamino della squadra nel corso degli anni.

Immagini che fanno pensare ad un suo trasferimento nelle prossime ore con la Juventus che potrebbe essere in pole per il suo cartellino.

Luciano Spalletti conosce molto bene il classe 1993 avendolo avuto a disposizione durante l’avventura sulla panchina dell’Inter, non senza qualche scontro tra i due. Saranno quindi ore decisive per il futuro della punta che potrebbe, a sorpresa, tornare in Serie A.

