Chiellini sul mercato della Juventus, arriva l’annuncio sull’attaccante

Giorgio Chiellini è stato intervistato da DAZN a pochi minuti dall’inizio di Parma-Juventus con il dirigente della Juventus che ha fatto il punto anche su quello che sarà il tentativo da parte dei bianconeri di arrivare ad un nuovo attaccante.

Giorgio Chiellini sul mercato della Juventus

L’ex difensore della squadra bianconera ha fatto il punto sul reparto offensivo, commentando anche le voci che vorrebbero Mauro Icardi nel mirino della Juventus per la seconda parte di stagione: “Icardi? Una suggestione e niente di più, sento di escluderlo. Sugli altri profili siamo in attesa”.

Il dirigente bianconero ha proseguito commentando anche l’arrivo di Boga in bianconero: “Cercavamo un profilo che permettesse a Yildiz di rifiatare. Boga è un calciatore che conosce bene il campionato italiano, può fare la differenza sia dall’inizio che a gara in corso. Joao Mario non è riuscito a integrarsi al meglio in questi mesi. Holm aveva qualche problema a Bologna, c’è stata questa opportunità e l’abbiamo colta”.

