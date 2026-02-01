Pesantissima tegola per il Milan in vista del posticipo di Serie A contro il Bologna: ecco le ultime da Milanello.

Il 23esimo turno di Serie A si chiuderà martedì sera (ore 20,45) con l’atteso posticipo che metterà di fronte Bologna e Milan. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria dopo il pari sul campo della Roma che li ha allontanati dalla vetta, mentre la compagine rossoblu è in grande difficoltà e viene da due ko di fila, contro Fiorentina e Genoa.

Da Milanello arrivano pessime notizie per Max Allegri. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’allenatore rossonero sarà infatti costretto a rinunciare a Saelemaekers, out per il riacutizzarsi del problema all’adduttore. Ma non è finita qui: anche Christian Pulisic è in forte dubbio e nelle scorse ore si è sottoposto a delle terapie specifiche. Allegri e lo staff medico si augurano di averlo almeno in panchina, per poi schierarlo a gara in corso.

Una doppia tegola che, dunque, tiene in apprensione i tifosi del Milan in vista della sfida contro il Bologna: l’Inter capolista può allungare e i rossoneri non possono permettersi assolutamente passi falsi nelle prossime giornate.