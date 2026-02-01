Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Allegri è nei guai, forfait in vista di Bologna-Milan: tegola Pulisic

Foto dell'autore

Pesantissima tegola per il Milan in vista del posticipo di Serie A contro il Bologna: ecco le ultime da Milanello. 

Il 23esimo turno di Serie A si chiuderà martedì sera (ore 20,45) con l’atteso posticipo che metterà di fronte Bologna e Milan. I rossoneri vogliono tornare alla vittoria dopo il pari sul campo della Roma che li ha allontanati dalla vetta, mentre la compagine rossoblu è in grande difficoltà e viene da due ko di fila, contro Fiorentina e Genoa.

Alexis Saelemaekers, laterale del Milan
Saelemaekers (LaPresse) – Calciomercato.it

Da Milanello arrivano pessime notizie per Max Allegri. Secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport’, l’allenatore rossonero sarà infatti costretto a rinunciare a Saelemaekers, out per il riacutizzarsi del problema all’adduttore. Ma non è finita qui: anche Christian Pulisic è in forte dubbio e nelle scorse ore si è sottoposto a delle terapie specifiche. Allegri e lo staff medico si augurano di averlo almeno in panchina, per poi schierarlo a gara in corso.

Una doppia tegola che, dunque, tiene in apprensione i tifosi del Milan in vista della sfida contro il Bologna: l’Inter capolista può allungare e i rossoneri non possono permettersi assolutamente passi falsi nelle prossime giornate.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie