Il classe ’99 ha segnato 5 gol in stagione e sembra cresciuto anche mentalmente: il Milan può tornare su di lui ma non è da solo

Nicolò Zaniolo è stato senza dubbio una della sorprese più piacevoli per il campionato di Serie A, considerando che il nostro paese ha ritrovato un talento che poteva essere importantissimo per la nostra Nazionale. E vista la stagione che sta conducendo all’Udinese, la possibilità di rientrare nelle chiamate di Gattuso per la doppia (si spera) sfida che deciderà le sorti dell’Italia allo spareggio per andare al Mondiale c’è assolutamente. Zaniolo ora è ai box per un infortunio che lo ha costretto a una piccola operazione ma è già sulla via del recupero. E potrebbe rientrare già contro la Roma, o al più tardi con il Lecce. Ma i suoi 5 gol con 2 assist in questa Serie A – legati a una maturazione personale che è sembrata evidente – hanno riacceso pure qualche riflettore di mercato.

Addirittura si era parlato di un interessamento della Lazio, non confermato o comunque mai approfondito. Ad esempio il Milan, che in verità lo tiene d’occhio da almeno 2-3 anni, è stato anche abbastanza vicino al rossonero prima di andare in Turchia e il suo nome è tornato a circolare con regolarità. E soprattutto ora che Allegri e Tare stanno cercando una dimensione precisa in attacco, con Nkunku per ora flop e possibile partente (la Roma continua a provarci su mandato di Gasperini), il profilo di Zaniolo può essere perfetto. È duttilissimo, conosce bene la Serie A, ha esperienza internazionale ma è ancora giovane. Avrebbe un costo relativamente contenuto e nelle rotazioni, anche in vista del ritorno in Champions, può essere un valore aggiunto.

Stessi ragionamenti in casa Juve, dove c’è Spalletti che da sempre apprezza le qualità di Zaniolo. In passato lo ha bastonato, escluso quando è stato necessario, ma anche riaccolto e reso parte del progetto. A Euro 2024 lo avrebbe portato in Germania, ma un infortunio ha fatto saltare tutto. Essendo cresciuto e maturato, è facile immaginare che un binomio del genere ora sarebbe potenzialmente di alto livello. “Se qualche top club lo ha cercato? Io credo che l’Udinese, avendo la possibilità di riscattarlo lo eserciterà (dal Galatasaray, ndr), poi si valuterà con il club friulano. È una situazione in continua evoluzione”, le parole a ‘Chiamarsi Bomber’ dell’agente del giocatore Claudio Vigorelli.