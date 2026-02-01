Atalanta
Visite mediche in corso, è fatta per Mateta al Milan

Jean-Philippe Mateta è un attaccante del Milan. Manca solamente l’ufficialità, ma il francese sarà un nuovo rinforzo per la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri che è pronto ad accogliere un nuovo attaccante nel proprio organico.

Jean-Philippe Mateta
Il Milan ha chiuso per l’acquisto di Mateta (Ansa Foto) – calciomercato.it

A sorpresa il Milan ha chiuso per un altro attaccante con i rossoneri che sono andati a ritoccare un reparto che era già ampiamente coperto, inserendo un nuovo centravanti nonostante la presenza in rosa di calciatori come Leao, Pulisic, Fullkrug, Nkunku e Santiago Gimenez.

Non è da escludere che, a meno di cessioni dell’ultim’ora, difficili da immaginare, Massimiliano Allegri possa pensare ad un cambio di modulo per la parte finale di stagione, andando a valutare un tridente che possa aiutare anche dal punto di vista difensivo.

Mateta sta svolgendo le visite mediche a Londra per conto del Milan con il Crystal Palace che ha dato l’ok alla partenza grazie all’arrivo di Strand Larsen, acquistato dal Wolverhampton per una somma intorno ai 55 milioni di euro. Il Milan, invece, avrebbe chiuso l’affare per la punta francese sulla base di circa 30 milioni di euro.

