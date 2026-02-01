PAGELLE e TABELLINO Parma-Juventus 1-4: McKennie e Bremer show! Cambiaso, ma che combini?

Voti, top e flop del match del ‘Tardini’, valido per la 23° giornata del campionato di Serie A. La squadra di Spalletti cala il poker: a segno anche David

Juventus sul velluto nella tana del Parma: roboante 4-1 esterno per la squadra bianconera nel posticipo della 23° giornata del campionato di Serie A.

Tutto facile per gli ospiti, che dominano fin dal principio non sfruttando all’inizio due ghiotte chance con Conceicao (che colpisce anche una traversa). Qualche minuto più tardi ci pensa però Bremer a sbloccare di testa la contesa, con il brasiliano che si ripete poi nella ripresa per la prima doppietta in Serie A. Il 2-0 è firmato dal solito (e imprescindibile) McKennie, che in bello stile gira in rete il cross di Kalulu. A chiudere i conti ci pensa invece David (a segno come all’andata e al 7° centro stagionale), che cala il poker per la ‘Vecchia Signora’.

Due note dolenti però per Spalletti: l’autogol di un irriconoscibile Cambiaso e l’affaticamento che ha costretto Yildiz a lasciare il campo all’intervallo.

Voti, top e flop di Parma-Juve: David ancora a segno, Pellegrino non graffia

PARMA

TOP: Keita 6 – Finche può tiene a galla la mediana del Parma. I suoi strappi, specialmente nella prima frazione, creano problemi ai bianconeri di Spalletti. Muscoli, gamba e idee: è destinato a spiccare il volo a fine campionato.

FLOP: Pellegrino 4,5 – Bremer non sbaglia nulla nel duello rusticano con l’argentino. La squadra non lo assiste nel migliore dei modi, ma il numero 9 dei ducali (a parte un’occasione nel recupero) non riesce a liberarsi dalla marcatura arcigna dei difensori bianconeri. Inoltre, si fa beffare proprio da Bremer sul corner che porta al vantaggio della Juve.

Corvi 5

Delprato 5

Circati 5

Troilo 5

Valeri 5,5

Bernabé 5 (76′ Estevez SV)

Keita 6

Nicolussi Caviglia 5 (66′ Sorensen 5)

Oristanio 5 (46′ Britschgi 5)

Ondrejka 5 (76′ Elphege SV)

Pellegrino 4,5

All. Cuesta 4,5

JUVENTUS

TOP: McKennie 8 – Se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. Partita a tutto tondo, come spesso gli succede sotto la gestione Spalletti. Serve un assist al bacio all’inizio per Conceicao, mentre la volée acrobatica sul cross di Kalulu vale il raddoppio bianconero. Colpisce anche la traversa sul bis personale di Bremer. Centrocampista, esterno e centravanti invisibile: semplicemente indispensabile per Spalletti. Prestazione super al pari di Bremer, quest’ultimo alla prima doppietta in Serie A.

FLOP: Cambiaso 4 – Parte bene, volitivo nel proporsi sulla sinistra nel primo tempo. A inizio ripresa però la combina (ancora una volta) grossa: autogol clamoroso e partita riaperta. Superficiale, come di recente anche contro il Lecce. L’uomo in meno di Spalletti.

Di Gregorio 6,5

Kalulu 7

Bremer 8 (66′ Gatti 6)

Kelly 6,5

Cambiaso 4

Locatelli 6,5

Thuram 6,5

Conceicao 6,5 (66′ Kostic 6)

McKennie 8 (76′ Cabal SV)

(76′ Cabal SV) Yildiz 6 (46′ Miretti 6)

David 7 (81′ Openda SV)

All. Spalletti 7,5

ARBITRO: Fourneau 5,5

Serie A, il tabellino di Parma-Juventus: Spalletti cala il poker

La Juventus dà continuità al fondamentale successo contro il Napoli e liquida senza affanni la pratica Parma. McKennie e Bremer sugli scudi, mentre David timbra ancora il tabellino del marcatori (quarta rete nelle ultime cinque gare di campionato per il canadese). In attesa di Udinese-Roma, la squadra di Spalletti sorpassa momentaneamente i capitolini al quarto posto in classifica.

PARMA-JUVENTUS 1-4

15′ e 55′ Bremer (J); 37′ McKennie (J); 51′ aut. Cambiaso (P); 64′ David (J)

Parma (4-3-2-1): Corvi; Delprato, Circati, Troilo, Valeri; Bernabé (76′ Estevez), Keita, Nicolussi Caviglia (66′ Sorensen); Oristanio (46′ Britschgi), Ondrejka (76′ Elphege); Pellegrino. A disposizione: Rinaldi, Casentini, Drobnic, Carboni, Ordonez, Cremaschi, Benedyczak, Cardinali, Mikolajewski. Allenatore: Cuesta.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer (66′ Gatti), Kelly, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceicao (66′ Kostic), McKennie (76′ Cabal), Yildiz (46′ Miretti); David (81′ Openda). A disposizione: Perin, Pinsoglio, Koopmeiners, Adzic, Zhegrova. Allenatore: Spalletti

Arbitro: Fourneau (sez. Roma)

VAR: Maresca

Ammoniti: Conceicao (J), Bremer (J), McKennie (J), Circati (P)

Espulsi: –

Note: recupero 3′ e 4′; presenti 22.027 spettatori (3552 nel settore ospiti) per la sfida del ‘Tardini’