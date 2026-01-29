Il centrocampista tedesco verso il trasloco immediato alla corte di Simeone

L’Atletico si avvicina a grandi passi a Leon Goretzka, obiettivo anche del Milan ma in vista di giugno. Al contrario, gli spagnoli stanno spingendo per chiudere in questa sessione, in modo da consegnarlo subito a Simeone.

Come appreso da Calciomercato.it, l’Atletico è riuscito a strappare il sì del calciatore tedesco in scadenza di contratto. Cosa altrettanto importante, dopo aver sparato alto (cioè 20 milioni) ora il Bayern sembra disponibile ad abbassare le pretese venendo incontro ai ‘Colchoneros’.

Stando a quanto raccolto da CM.IT, l’Atletico ha messo sul piatto 9/10 milioni di euro per il cartellino del classe ’95, che ha trovato una intesa di massima per il trasloco immediato in Spagna, a Madrid. La cifra potrebbe alla fine essere sufficiente per il via libera dei bavaresi.

Goretzka interessa, o meglio interesseva pure a Barcellona e Napoli, ma sempre come operazione a parametro zero. L’Atletico si è invece mosso concretamente, accelerando in queste ore, per averlo fin da ora a disposizione. E adesso l’affare viaggia spedito verso il traguardo.