Vendetta Juve per Mateta: affare in prestito con diritto di riscatto

Mossa a sorpresa dei bianconeri per rinforzare il reparto avanzato: tutti i dettagli

Possibile ‘vendetta’ Juve per Mateta. Il Crystal Palace ha fatto muro coi bianconeri, che mettevano sul piatto una proposta di prestito con diritto, mentre nelle ultime ore hanno trovato un accordo con il Milan sui 30/35 milioni di euro. Da capire ancora bene la formula, in ogni caso il francese potrebbe sbarcare subito in rossonero soltanto in caso di uscita di Nkunku.

Mateta con la maglia del Crystal Palace
Vendetta Juve per Mateta: affare in prestito con diritto di riscatto

Juve, Kolo Muani resta il preferito ma…

La Juve è quindi ancora alla ricerca di un attaccante. Il primo nome è Kolo Muani, ma col passare delle ore si fa sempre più complicato il suo possibile ritorno a Torino. I rapporti col PSG sono quelli che sono e il Tottenham dovrebbe aprire alla risoluzione del prestito.

Comolli e soci continuano così a guardarsi intorno, a caccia di una opportunità.

A tal proposito, secondo quanto riportato da ‘Footmercato’ i bianconeri sarebbero piombati su Evan Guessand dell’Aston Villa. Il franco-ivoriano è più un esterno d’attacco che una prima punta, ma dopo sei mesi scarsi (30 milioni pagati ad agosto) può già salutare i ‘Villans’.

Il sopracitato Crystal Palace aveva raggiunto un accordo per il prestito con diritto, ma l’affare poi è stato congelato, con il Palace ora concentrato sull’operazione Strand Larsen.

La Juve ‘toglie’ Guessand all’Aston Villa: “Stesse condizioni”

A quanto pare la Juve fa sul serio per l’ex Nizza Guessand: “È entrata in lizza ed è disposta a offrire le stesse condizioni di prestito con diritto di riscatto”, scrive ‘Footmercato’.

Guessand esulta dopo un gol con l'Aston Villa
Juve, blitz per Guessand

Con l’Aston Villa i rapporti sono eccellenti, come dimostra anche il nuovo recente affare con protagonista Douglas Luiz. Ecco perché l’operazione, se ci fosse davvero la volontà della Juve di farla, avrebbe ottime chance di andare in porto.

Da capire le condizioni fisiche e atletiche di Guessand, che quest’anno ha giocato davvero poco (588′ in Premier) e segnato – 2 gol – solo in Europa League.

