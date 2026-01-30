Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan senza freni, non solo Mateta: c’è anche il difensore per Allegri

Foto dell'autore

Milan scatenato in queste ore dal punto di vista del calciomercato con la società rossonera che, dopo aver chiuso per Jean-Philippe Mateta, è pronta a portare a Milanello anche un difensore centrale da regalare a Massimiliano Allegri.

Massimiliano Allegri
Milan, in arrivo un nuovo difensore (Ansa Foto) – calciomercato.it

Stando a quanto affermato da Sky Sport, i rossoneri sarebbero alla ricerca di un difensore centrale per la seconda parte di stagione con José Maria Gimenez e Axel Disasi che piacciono molto alla dirigenza del Milan.

Difensore uruguaiano classe 1995, Gimenez piace molto a Massimiliano Allegri che vorrebbe portarlo nella rosa a sua disposizione per dare un’alternativa di qualità ed esperienza internazionale. Un tentativo non semplice considerato il fatto che il giocatore è legato all’Atletico Madrid fino al giugno del 2028 e i Colchoneros non appaiono intenzionati a perderlo a stagione in corso a meno che non riescano a trovare un sostituto all’altezza in questi ultimi giorni di mercato.

L’alternativa sembra essere Disasi del Chelsea con il difensore centrale che è stato accostato a diverse squadre italiane in queste ultime settimane, dall’Inter alla Roma passando per la Fiorentina. Il classe 1998 è alla ricerca di una nuova sistemazione per trovare maggiore spazio e il Milan sta cercando di valutare costi e fattibilità dell’operazione.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie