Milan senza freni, non solo Mateta: c’è anche il difensore per Allegri

Milan scatenato in queste ore dal punto di vista del calciomercato con la società rossonera che, dopo aver chiuso per Jean-Philippe Mateta, è pronta a portare a Milanello anche un difensore centrale da regalare a Massimiliano Allegri.

Stando a quanto affermato da Sky Sport, i rossoneri sarebbero alla ricerca di un difensore centrale per la seconda parte di stagione con José Maria Gimenez e Axel Disasi che piacciono molto alla dirigenza del Milan.

Difensore uruguaiano classe 1995, Gimenez piace molto a Massimiliano Allegri che vorrebbe portarlo nella rosa a sua disposizione per dare un’alternativa di qualità ed esperienza internazionale. Un tentativo non semplice considerato il fatto che il giocatore è legato all’Atletico Madrid fino al giugno del 2028 e i Colchoneros non appaiono intenzionati a perderlo a stagione in corso a meno che non riescano a trovare un sostituto all’altezza in questi ultimi giorni di mercato.

L’alternativa sembra essere Disasi del Chelsea con il difensore centrale che è stato accostato a diverse squadre italiane in queste ultime settimane, dall’Inter alla Roma passando per la Fiorentina. Il classe 1998 è alla ricerca di una nuova sistemazione per trovare maggiore spazio e il Milan sta cercando di valutare costi e fattibilità dell’operazione.