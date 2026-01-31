Atalanta
Annuncio Nkunku: “Resto al Milan”, niente cessione

Foto dell'autore

L’arrivo di Mateta sempre più vicino aveva lasciato pensare ad una cessione di Christopher Nkunku in queste ultime ore di mercato invernale con il francese accostato a diverse società negli ultimi giorni.

Christopher Nkunku
Calciomercato, le parole di Nkunku (Ansa Foto) – calciomercato.it

Dalla Roma al Fenerbahce, passando per Atalanta e diverse squadre di Premier League, in molti avevano preso informazioni sulla punta ex Lipsia che, all’uscita dall’allenamento con il Milan ha voluto fare chiarezza sul suo futuro.

A chi gli ha chiesto se rimanesse al Milan in vista della seconda parte di stagione, Christopher Nkunku ha risposto in maniera netta: “Sì”. Un’affermazione tanto stringata quanto significativa con la punta che dovrebbe restare a disposizione di Massimiliano Allegri con l’obiettivo di avere maggiore spazio nella seconda parte di stagione.

Nelle scorse ore, la nostra redazione aveva spento sul nascere le voci di un interessamento da parte della Roma nei suoi confronti. Seppur nel mirino di Gasperini, il Milan non avrebbe l’intenzione di cedere il calciatore ad una diretta concorrente.

