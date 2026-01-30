Mateta, Maignan e non solo: svolta enorme per il Milan. Arriva la firma UFFICIALE

Il club rossonero, particolarmente attivo e impegnato sul mercato in queste ore, ha appena annunciato un grande cambiamento

Il Milan è tra le squadre più attive di questo finale di mercato, anzi la protagonista principale con un colpo che può cambiare il volto della squadra di Allegri. È in corso infatti la trattativa per Mateta del Crystal Palace, centravanti forte fisicamente che manca ai rossoneri in questo momento. Con Gimenez costantemente ai box e Fullkrug che ha altre qualità, sarebbe sicuramente un acquisto importantissimo e molto pesante. Contestualmente potrebbe partire Nkunku, che piace a diverse squadre tra cui Roma e Atalanta oltre che il Fenerbahce che però sta chiudendo Lookman. L’altra notizia è la firma ormai imminente di Mike Maignan sul rinnovo di contratto e l’ufficialità che potrebbe arrivare davvero a breve.

Ma in queste ore in casa Milan c’è stata anche una novità sul fronte societario, meno appariscente ma molto molto importante. RedBird infatti ha annunciato di aver completato il rifinanziamento del debito: il vendor loan di Elliott è stato quindi sostituito da un nuovo finanziamento di Comvest. Con questo cambiamento Gordon Singer e Dominic Mitchell usciranno dal cda, ma non ci saranno nuovi consiglieri. Insomma, il Milan è tutto di RedBird – unico azionista di controllo – con Elliott fuori. Lo ha appunto annunciato il club rossonero in una nota ufficiale.

Poi le parole di Gerry Cardinale, proprietario e presidente dell’AC Milan: “Negli ultimi tre anni abbiamo lavorato per rafforzare costantemente le performance finanziarie e sportive del Milan, riportando il Club alla redditività e costruendo fondamenta più solide e sostenibili per il futuro. Il nostro impegno nel Milan è guidato da una visione di lungo periodo verso il Club, il suo ruolo di leadership nella città di Milano e il suo patrimonio storico che lo vede come uno dei club europei di maggior successo al mondo. Con il progetto del nuovo stadio a San Siro ormai avviato, guardiamo con ancora maggior fiducia alla traiettoria del Club e alla nostra capacità di sostenerne la crescita e il successo. Continueremo a individuare opportunità per creare valore nel tempo, contribuendo a rafforzare il profilo del Milan e della città di Milano nel mondo”.