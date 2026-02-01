Milan scatenato: tutto fatto per l’acquisto dal Chelsea

Il Milan non si ferma e continua a rinforzarsi sul mercato: ecco tutti i dettagli dell’ultima operazione andata finalmente in porto.
In attesa di ricevere dal Crystal Palace il via libera per Jean-Philippe Mateta, il Milan mette a segno un super colpo di mercato in prospettiva. I rossoneri – secondo ‘Sky Sport’ – si sono assicurati le prestazioni di Yahya Idrissi Regragui, trequartista classe 2007 proveniente dal Chelsea. Una buonissima operazione da parte del direttore sportivo Tare che, dunque, mette le mani su un calciatore dal futuro assicurato.
Regragui, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile nel West Ham ed elemento imprescindibile del Chelsea Under 18 dal 2024, può ricoprire tutti i ruoli dell’attacco: da trequartista (posizione preferita) a esterno offensivo fino ad arrivare a seconda punta in appoggio a un centravanti di peso.
Sempre a Londra, il Milan proverà a chiudere questa sessione invernale di gennaio con la ciliegina sulla torta Mateta: l’attaccante francese di origini congolesi classe ’97 ha già dato il suo ok al trasferimento in rossonero, ma l’ultima parola spetta al Crystal Palace che libererà il calciatore solo quando avrà trovato un degno sostituto in quel ruolo.