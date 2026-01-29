Milan, ecco il difensore per Allegri: affare last minute con Guardiola

I rossoneri ci riprovano un anno dopo l’operazione (fallimentare) Walker

Il Milan guarda in casa del Manchester City di Guardiola er regalare ad Allegri l’agognato difensore. Da settimane, ormai, il tecnico rossonero insiste per l’acquisto di un centrale di esperienza, di un giocatore pronto subito. Si sta studiando l’operazione coi ‘Citizens’, difficile ma non impossibile: si può chiudere quasi sul gong di questo calciomercato invernale.

Guardiola potrebbe dare il via libera nei prossimi giorni. In Inghilterra sostengono che ancora non l’abbia dato, nonostante sia tutt’altro che intoccabile. Quest’anno, e non solo quest’anno gli ha fatto fare spesso la panchina, tanto che lo stesso calciatore ha chiesto ai suoi agenti di cercare sul mercato qualche opportunità interessante per lui. Così il Milan casca a fagiolo.

Nathan Aké chiuderà il mercato del Milan? È proprio l’olandese il nome ‘caldo’ ora per il reparto arretrato del ‘Diavolo’. In UK danno i rossoneri molto interessati al classe ’95 di origini ivoriane, nelle scorse settimane accostato alla Juventus. Tare e soci si sarebbero già mossi in maniera concreta per provare a capire i margini di una trattativa/operazione col City, al quale Aké è legato da un contratto che scade nel 2027.

Aké un anno dopo Walker: l’ostacolo è l’ingaggio

Da capire se gli inglesi, come un anno fa per Walker, potrebbero aprire o meno alla cessione in prestito, con magari annesso diritto di riscatto. Lo sappiamo, il Milan non può e non vuole utilizzare altre formule in questa finestra di gennaio, a maggior ragione per giocatori che hanno superato i trent’anni. Aké spegnerà 31 candeline il prossimo 18 febbraio.

Oltre eventualmente al Manchester City, l’ostacolo per Aké è senza dubbio l’ingaggio dello stesso centrale di Den Haag. Parliamo di una base lorda di circa 8,3 milioni di sterline, quasi 10 milioni di euro e cioè circa 5 milioni di euro netti. Probabilmente servirebbe un contributo da parte dei ‘Citizens’ al pagamento di una parte dello stipendio di Aké da qui a fine stagione.