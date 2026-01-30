Milan, l’agente è in città: firma un top assoluto

Il Milan non si ferma più e, dopo Mateta, si avvicina un’altra firma eccellente: le ultime in casa rossonera.

In attesa di Mateta e di un difensore centrale, il Milan continua a lavorare duramente sul mercato per allestire una grandissima squadra in vista del futuro. E, per farlo, la prima cosa da fare è blindare i pezzi pregiati della rosa a disposizione di Max Allegri. Tra questi spicca sicuramente Mike Maignan, che in passato sembrava vicino a un addio ma che ora è pronto a restare a Milano ancora per diverse stagioni.

Secondo quanto riferito poco fa dalla redazione di ‘Sky Sport’, l’agente dell’estremo difensore francese classe ’95 sarebbe arrivato in questi minuti a Casa Milan per formalizzare gli ultimi dettagli del nuovo contratto di Maignan. Il 30enne di Cayenne firmerà fino al 2030 con opzione per un altro anno o direttamente fino al 30 giugno 2031. Dettagli che saranno risolti a breve, ma i tifosi del Diavolo possono tirare un grandissimo sospiro di sollievo: a difendere la porta del Milan in futuro ci sarà ancora un top assoluto come Mike Peterson Maignan.