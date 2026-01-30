Atalanta
Bologna
Cagliari
Como
Fiorentina
Genoa
Inter
Lazio
Lecce
Milan
Napoli
Parma
Roma
Torino
Udinese
Verona

Milan, l’agente è in città: firma un top assoluto

Foto dell'autore

Il Milan non si ferma più e, dopo Mateta, si avvicina un’altra firma eccellente: le ultime in casa rossonera.

In attesa di Mateta e di un difensore centrale, il Milan continua a lavorare duramente sul mercato per allestire una grandissima squadra in vista del futuro. E, per farlo, la prima cosa da fare è blindare i pezzi pregiati della rosa a disposizione di Max Allegri. Tra questi spicca sicuramente Mike Maignan, che in passato sembrava vicino a un addio ma che ora è pronto a restare a Milano ancora per diverse stagioni.

Maignan dopo il derby
Maignan (AnsaFoto) – Calciomercato.it

Secondo quanto riferito poco fa dalla redazione di ‘Sky Sport’, l’agente dell’estremo difensore francese classe ’95 sarebbe arrivato in questi minuti a Casa Milan per formalizzare gli ultimi dettagli del nuovo contratto di Maignan. Il 30enne di Cayenne firmerà fino al 2030 con opzione per un altro anno o direttamente fino al 30 giugno 2031. Dettagli che saranno risolti a breve, ma i tifosi del Diavolo possono tirare un grandissimo sospiro di sollievo: a difendere la porta del Milan in futuro ci sarà ancora un top assoluto come Mike Peterson Maignan.

Chi siamo

Il sito Calciomercato.it è il prodotto di punta di Web 365 Srl, un'editrice new media specializzata nella creazione e nello sviluppo di testate a sfondo calcistico-sportivo, ma non solo. Il Gruppo, da sempre molto attento alle innovazioni tecnologiche (interattività, Web 2.0, streaming audio e video, podcasting, ecc.).

Calciomercato.it di proprietà di WEB 365 SRL - Via Nicola Marchese 10, 00141 Roma (RM) - Codice Fiscale e Partita I.V.A. 12279101005
Testata Giornalistica registrata presso il Tribunale di Roma con n°57/2024 del 11/04/2024
Copyright ©2026 - Tutti i diritti riservati - CALCIOMERCATO.IT è marchio registrato - Contattaci

theCore Logo
Le attività pubblicitarie su questo sito sono gestite da theCoreAdv

Serie A

HOME
Serie A logo
NEWS
MENU
Gestione cookie