Dietrofront Goretzka: annuncio ufficiale e il Milan torna in corsa

Il Ds del Bayern è uscito allo scoperto in conferenza stampa

Niente Atletico Madrid, perlomeno non ora, per Leon Goretzka. Il tedesco e il Bayern Monaco hanno convenuto di terminare insieme questa stagione. “Il suo ciclo al Bayern si concluderà in estate – l’annuncio in conferenza stampa del Ds dei bavaresi Christoph Freund – Leon intraprenderà un’altra strada, intanto nei prossimi mesi lotteremo insieme per raggiungere grandi traguardi”.

Goretzka prima di una partita del Bayern
Dietrofront Goretzka: annuncio ufficiale e il Milan torna in corsa

Inizialmente Goretzka aveva deciso proprio di rimanere in Baviera fino alla scadenza del contratto, poi l’incontro e il pressing dell’Atletico gli hanno fatto cambiare idea. Evidentemente non del tutto, perché successivamente è tornato sui suoi passi a seguito di un confronto anche interno.

Goretzka chiuderà così la sua esperienza al Bayern a fine annata, con l’Atletico che resta una destinazione possibile seppur non l’unica. Il classe ’95 è infatti nel mirino del Barcellona come di Milan e Napoli.

Dopo la conferenza stampa e un ulteriore riunione, il Bayern ha anche ufficializzato con una nota la permanenza di Goretzka fino a fine stagione. Che, insomma, i prossimi cinque mesi saranno pure gli ultimi del teutonico a Monaco di Baviera:

Leon Goretzka lascerà il Bayern quest’estate dopo otto anni di successi. Fino ad allora, faremo tutto il possibile per vincere altri titoli insieme! Facciamolo!”, conclude la nota su X con tanto di tag al centrocampista per il quale si scatenerà un’asta.

Pronta l’asta per Goretzka: il Barcellona può tornare in prima fila

A giugno, come abbiamo scritto ieri, potrebbe strappare un ingaggio superiore a quello prospettatogli dall’Atletico, a meno che non decida di fare una scelta più sportiva che economica aprendo alla Serie A. Al Milan, o al Napoli.

Di sicuro può rientrare in corsa, ripiazzandosi magari in primissima fila, il Barcellona. In casa blaugrana ha un grande ‘sponsor’, Hansi Flick, suo allenatore al Bayern e in Nazionale.

