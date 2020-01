CALCIOMERCATO INTER VIDAL ERIKSEN / Vidal o Eriksen: l'Inter cerca il grande colpo a centrocampo e la rosa dei candidati più 'caldi' è ristretta al cileno e al danese. Due trattative che partono da basi diverse e delle quali Marotta ha parlato anche oggi, chiedendo pazienza ("Vidal è uno degli obiettivi, ma le cose più importanti a gennaio si chiudono alla fine").

Tutte le news di calciomercato: CLICCA QUI!

Secondo quanto affermato da Luca Momblano a 'Top24', l'amministratore delegato nerazzurro avrebbe chiaro in mente il nome da seguire con maggior convinzione: "Da quello che mi risulta, Marotta a parità di condizioni, preferirebbe un altro giocatore a Vidal: Eriksen, sul quale l'Inter è molto avanti con l'entourage del calciatore.

Secondo me nell'ottica di Marotta, oltre all'età, Eriksen si fa preferire perché fa anche il vertice basso e distribuisce gioco come: con lui l'Inter garantirebbe aun'alternativa al croato".

LEGGI ANCHE ---> Calciomercato Inter, siparietto Marotta: sorrisi su Politano e Young

Calciomercato Inter, Vidal o Eriksen per Conte

Se per il cileno la trattativa è ostacolata dalla volontà del Barcellona di non cederlo, per il danese la difficoltà è rappresentata dalla grande concorrenza: come raccontato da Calciomercato.it, per il trequartista del Tottenham l'interesse è concreto ed è pronto un ingaggio da 9-10 milioni di euro l'anno, con l'assicurazione della centralità del progetto tecnico. Proprio quest'ultimo aspetto è quello che potrebbe favorire i nerazzurri che però devono vedersela con rivali come Juventus, Real Madrid e Paris Saint-Germain.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo Eriksen: le ultime di CM.IT

Calciomercato Inter, problemi per Vidal: serve un rilancio