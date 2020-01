Calciomercato Inter, colpo di scena Young | Woodward blocca la cessione!

CALCIOMERCATO INTER YOUNG WOODWARD MANCHESTER UNITED / Importanti novità provenienti dall'Inghilterra riguardo al colpo Ashley Young-Inter. Secondo quanto riportato dal 'Daily Express', infatti, Ed Woodward avrebbe bloccato la cessione a gennaio del laterale inglese.

Il vice presidente e amministratore delegato delsarebbe intenzionato a trattenere il 34enne fino alla scadenza del contratto prevista per il prossimo giugno.

Calciomercato Inter, frenata per l'arrivo immediato di Young: le ultime

L'esterno, prosegue il quotidiano britannico, potrebbe così firmare un pre-accordo per il trasferimento in nerazzurro nella prossima estate, alla scadenza del contratto con i 'Red Devils'. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Si attendono ora ulteriori conferme sulla frenata della trattativa per l'arrivo immediato di Young. Marotta potrebbe però vedere sfumare un altro obiettivo di questo calciomercato invernale.

