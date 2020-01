CALCIOMERCATO INTER ESPOSITO / Prima in classifica a pari punti con la Juventus, che ad oggi ha il vantaggio negli scontri diretti, l'Inter si gode il grande momento di forma, confermato anche ieri sera nel big match del 'San Paolo' vinto contro il Napoli per 3 a 1. Se Lukaku e Lautaro Martinez hanno confermato la loro importanza nelle gerarchie di Conte, al momento ci sono alcuni elementi offensivi che attendono risposte sul loro destino.

Calciomercato Inter, le ultime sul futuro di Esposito

Oggi pomeriggio, riporta 'Sky Sport', l'agente di Esposito si è recato nella sede nerazzurra per parlare con i dirigenti. Al centro dell'attenzione proprio il futuro del giovane attaccante, che l'Inter vorrebbe trattenere nonostante stia cercando nuovi profili per quel reparto. Nelle sette presenze stagionali tra Serie A e Champions League, del resto, l'astro nascente italiano si è già meso in mostra con un gol e svariate giocate importanti. Tra le novità dei prossimi mesi, inoltre, per lui c'è la possibilità di firmare il rinnovo del contratto attualmente in scadenza nel 2022.

