CALCIOMERCATO MILAN PIATEK WEST HAM / Per lui l'avventura al Milan è giunta ai titoli di coda: ieri è partito titolare nonostante la presenza di Ibrahimovic, ma Piatek in rossonero ha i giorni contati. Il polacco ha capito che spazio per lui nella squadra di Pioli non ce ne sarà molto considerato l'arrivo dello svedese e ha dato il via libera alla sua cessione.

In Serie A è stato accostato alla Roma , ma è dall'estero che ci sono le offerte più concrete: in Premier League ilè pronto a farsi avanti, il 'Pistolero' con le polveri bagnate piace anche ad, mentre in Bundesliga è ilche potrebbe decidere di presentare un'offerta.

Calciomercato Milan, Piatek via: offerte dalla Premier League

Proposta che potrebbe essere accettata dal Milan se dovesse rispecchiare determinati parametri economici: come si legge su 'gazzetta.it', i rossoneri diranno sì in caso di offerta intorno ai 32 milioni di euro, in modo da rientrare dell'investimento fatto appena un anno fa. Dopo sei mesi positivi, Piatek si è bloccato e in questa stagione ha segnato appena quattro reti di cui tre su calcio di rigore. Un rendimento che ha convinto il Milan ha puntare sull'usato sicuro Ibrahimovic con il polacco con le valigie pronte. In attesa dell'offerta giusta...

