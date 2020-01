CALCIOMERCATO MILAN PIATEK NEWCASTLE / Il Milan riparte, domani in campionato, dal match contro la Sampdoria. Ibrahimovic già pronto a scendere in campo e a provare a lanciare i rossoneri verso una difficile rimonta. La squadra di Pioli attende anche altre novità interessanti dal mercato.

Intanto, si interroga però anche sul futuro di

La posizione del bomber polacco è infatti a rischio, la sua convivenza e compatibilità con Ibra tutta da dimostrare. Numerosi estimatori per lui, specie in Premier League. Ci ha provato il Crystal Palace, secondo il 'Mirror' ora ci pensa anche il Newcastle. I 'Magpies' hanno bisogno di rinforzi in attacco, Piatek potrebbe voler cambiare aria per provare a rilanciarsi dopo una seconda parte di 2019 deludente.

