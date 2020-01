CALCIOMERCATO NAPOLI MERTENS REAL MADRID INTER - Il futuro di Dries Mertens è ancora avvolto nel mistero. L'attaccante è in scadenza di contratto nel giugno prossimo col Napoli e, nonostante le ultime indiscrezioni che circolano su un possibile prolungamento di contratto, appare destinato a lasciare la squadra del presidente Aurelio De Laurentiis dopo sette stagioni. Il 33enne belga non ha alcuna intenzione di andare a svernare in paesi esotici, la sua volontà è quella di continuare a giocare in campionato di altissimo livello con un top club. In Italia, si è parlato con insistenza della possibilità Inter: l'allenatore nerazzurro, Antonio Conte, lo accoglierebbe a braccia aperte e andrebbe a ricomporre la coppia della Nazionale del Belgio con Romelu Lukaku.

Calciomercato Napoli, Mertens può volare nella Liga: che colpo!

Stando alle ultime indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, per Mertens potrebbe presentarsi davvero l'occasione della vita. Secondo 'Don Balon', il presidente del Real Madrid, Florentino Perez, vorrebbe fortemente portare nella capitale l'ex attaccante del Psv Eindhoven. Una pista che, se confermata, avrebbe davvero del clamoroso: Eden Hazard fatica ad ingranare, così come Jovic. Il solo Benzema sta reggendo il peso dell'attacco 'merengue', col supporto dei giovani brasiliano Vinicius e Rodrygo. Mertens potrebbe rappresentare l'innesto perfetto per assicurare gol ed esperienza all'attacco di Zinedine Zidane dalla stagione 2020/2021, sia in campionato che in Champions League. Competizione che il Napoli vorrebbe giocare anche nella prossima stagione, ma Gennaro Gattuso dovrà compiere una sorta di miracolo per riuscire a riportare la squadra al quarto posto in classifica. Attenzione, dunque, alla pista Mertens-Real Madrid per giugno.

