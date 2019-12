CALCIOMERCATO ROMA MERTENS PIATEK SMALLING / La Roma è pronta a cambiare volto con l'ingresso in società di Friedkin. Difficile immaginare un imminente cambio di rotta a partire dal mercato di gennaio, probabile invece che la nuova dirigenza giallorossa a giugno rinforzi in maniera importante la rosa. Per la finestra invernale, come riportato da 'La Gazzetta dello Sport', gli obiettivi principali restano Politano, qualora si riuscisse a cedere Under, e Faraoni del Verona. Ma qualcosa inizia a muoversi già per giugno. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Calciomercato Roma, vice Dzeko: Mertens torna di moda.

L'obiettivo numero uno è quello di regalare a Fonseca un ideale vice Dzeko, in grado anche di giocare al fianco dell'attaccante bosniaco ex Manchester City. Il primo nome sulla lista è quello di Dries Mertens, in scadenza di contratto con il Napoli. Il belga, ormai prossimo ai 33 anni, è integro e tatticamente duttile, ma per sbarcare nella capitale dovrà abbassare le sue pretese d’ingaggio, attualmente ferme sui 4 milioni a stagione per 3 anni. La Roma comunque si guarda intorno anche su altri fronti: in vista dell'estate viene monitorato anche Piatek, dopo l'arrivo di Ibrahimovic al Milan.

Calciomercato Roma, da Pellegrini a Smalling: i big verranno blindati

Un'altra priorità sarà quella di blindare i talenti per evitare nuovamente quanto accaduto nel passato con i vari Marquinhos, Pjanic, Salah o Alisson. Su tutti Zaniolo e Pellegrini, mentre Cristante potrebbe rinnovare fino al 2024.Si continu a lavorare anche per il riscatto di Chris Smalling dal Manchester United. La Roma con i bonus può arrivare a 18 milioni, mentre gli inglesi ne chiedono 20. La forbice non è più gigantesca e toccherà a Friedkin colmarla.

