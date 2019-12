CALCIOMERCATO FIORENTINA FLAMENGO GREMIO PEDRO / L'esperienza di Pedro con la maglia della Fiorentina finora è stata tutto meno che memorabile. L'attaccante brasiliano ha raccolto soltanto quattro presenze in Serie A, giocando la miseria di 59 minuti in tutto. Si parla di una sua possibile cessione nella sessione di mercato invernale, su di lui il Besiktas ma non solo.

Secondo 'Globoesporte', il giocatore è corteggiato da due club brasiliani. Ilavrebbe avanzato una proposta di prestito con diritto di riscatto, ilinvece vorrebbe imbastire uno scambio alla pari con. La decisione finale sul futuro del giocatore spetterà comunque a, che vuole metterlo alla prova prima di dare il via libera alla cessione.