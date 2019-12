STIPENDI SPORT JUVENTUS INTER / La Juventus terza al mondo per stipendi medi nel 2019: questo seconda la decima edizione del 'Global Sports Salaries', studio redatto dalla Sporting Intelligence che analizza gli stipendi delle società sportive dei più importanti campionati di 12 diversi paesi. L'analisi riguarda i principali campionati di calcio nazionale e alcune leghe di altri sport come ad esempio NBA e NFL. Ebbene, al primo posto troneggia il Barcellona con ingaggi medi annuali di circa 12,2 milioni di dollari (circa 10,9 milioni di euro); a seguire il Real Madrid con 11,1 milioni di dollari (9,92 milioni di euro) ed infine la Juventus che arriva di 10,1 milioni di dollari, cifra equivalente a circa 9 milioni di euro: a pesare su tale somma è sicuramente il super ingaggio di Cristiano Ronaldo, quei trenta milioni all'anno che i bianconeri hanno garantito a CR7 per portarlo nel nostro campionato.

Dietro le tre big calcistiche tanta NBA nella top ten: le altre sette posizioni sono, infatti, occupate dalle franchigie della lega professionistica americana di basket.

Questa la top ten

1) Barcellona: 12,2 milioni di dollari

2) Real Madrid: 11,1 milioni di dollari

3) Juventus: 10,1 milioni di dollari

4) Portland Trail Blazer (NBA): 10 milioni di dollari

5) Golden State Warriors (NBA), 9,9 milioni di dollari

6) Orlando Magic (NBA): 9,5 milioni di dollari

7) Oklahoma City Thunder (NBA): 9,4 milioni di dollari

8) Denver Nuggets (NBA): 9,3 milioni di dollari

9) Miami Heat (NBA): 9,3 milioni di dollari

10) Cleveland Cavaliers (NBA): 9,2 milioni di dollari

Stipendi medi: dietro la Juventus la Serie A arranca, Inter solo 69esima

Per quanto riguarda gli stipendi medi in Serie A, dietro la Juventus c'è il vuoto: se i bianconeri sono al terzo posto mondiale, per trovare un'altra società del nostro campionato occorre scendere fino al 67esimo posto dove c'è la Roma con 4,5 milioni di dollari. Solo 69esima l'Inter, terza delle italiane, con circa 4 milioni di dollari di stipendi medi (meno della metà della Juve); dietro ancora Napoli (poco più di 3,8 milioni) e il Milan (3,4 milioni).

