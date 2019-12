INTER MARCOS ALONSO KURZAWA / Priorità al centrocampo per l'Inter: Marotta ha chiaro in testa che per Antonio Conte la necessità primaria è avere un rinforzo nel reparto di metà campo, dove in questa prima parte di stagione gli infortuni non sono mancati con i forfait di Sensi e Barella che hanno pesato non poco.

su tutti gli obiettivi dei nerazzurri che però non nascondono l'intenzione di dare una soluzione in più al tecnico salentino sulla corsia mancina.

Calciomercato Inter, per la sinistra Alonso caro: c'è Kurzawa

In cima alle preferenze di Conte alla voce terzino sinistro c'è Marcos Alonso che l'allenatore ha già avuto modo di allenare ai tempi del Chelsea: proprio la richiesta dei 'Blues' rappresenta un problema vista la valutazione di 40 milioni di euro che il club londinese fa dello spagnolo.

Ovvio quindi valutare delle alternative ed è tornato di moda, secondo la 'Gazzetta dello Sport', il nome di Layvin Kurzawa, in uscita dal Paris Saint-Germain: 27 anni, in scadenza a fine stagione, il terzino francese in stagione ha collezionato 12 presenze per un totale di poco meno di 700 minuti.

