MILAN RIVERA ELLIOTT / Il tracollo di Bergamo ha segnato un nuovo momento di rottura per il Milan: l'arrivo di Pioli non ha portato alla sterzata attesa e così i rossoneri continuano a veleggiare a metà classifica senza segnali di ripresa. Ne ha parlato, nel giorno dei 50 anni dal suo Pallone d'Oro, Gianni Rivera a 'Radio 1': "Qualcosa va corretto: mi sembra strano che questa squadra, con valori comunque buoni, sia in quella posizione di classifica. L'Atalanta può fare certe cose perché le ha dimostrate ma è stato un risultato esagerato: c'è qualcosa da correggere ma se non sei dentro non si può sapere cosa".

Milan, Rivera: "Se una società non funziona, paga l'allenatore"

Tutti sul banco degli imputati, partendo dalla proprietà: "Elliott deve vendere? Non lo so, sono cose molto delicate: sanno benissimo cosa dovrebbero fare, probabilmente cercano un acquirente, perché non è il loro mestiere gestire un club di calcio, ma senza voler svendere. La squadra non è drammatica come valori, il fatto che succedono certe situazioni significa che ci sono situazioni ambientali particolari: è un peccato perché il Milan merita molto di più".

GIAMPAOLO – "Purtroppo quando una società non funziona c’è una sola cosa da fare: cambiare l’allenatore, sperando che cambi qualcosa. Il presidente da solo non si cambia, l’unico punto debole è l’allenatore: forse anche per quello guadagnano oggi molto di più di un tempo".

