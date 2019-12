CALCIOMERCATO JUVENTUS MARQUINHOS PSG / Arrivano novità importanti da Parigi legate a Marquinhos. Stando a quanto riportato da 'SkySports', si sarebbero interrotti i colloqui per il rinnovo tra il Psg e il difensore brasiliano. Un addio alla Ligue 1, che sembrava complicato fino a qualche mese fa, potrebbe adesso davvero concretizzarsi. Della situazione è pronto ad approfittarne il Manchester City, che potrebbe tentare l'assalto a breve.

I Citizens, però, non sono gli unici sulle tracce dell'ex Roma. Anche il Real Madrid, infatti, ci sta pensando, senza dimenticare la Juventus.

I bianconeri sono, infatti da tempo interessati al brasiliano e gli ottimi rapporti con il Psg potrebbero favorire la trattativa.

Psg-Juventus, quanti affari

A breve Psg e Juventus potrebbero dunque sedersi attorno ad un tavolo per diversi calciatori. Non c'è solo Marquinhos che piace ai bianconeri: occhi puntati, infatti, anche su Paredes. Leonardo, invece, ha da tempo messo nel mirino Emre Can e De Sciglio, che vorrebbe portare nella Capitale francese fin da subito. E' più una suggestione, invece, l'idea Neymar per la Juventus: il brasiliano ha manifestato più volte l'intenzione di lasciare il Psg ma ci vogliono davvero parecchi soldi.

